غاز الشمال يستعد بطاقمه التدريبي الجديد و22 لاعبا للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اعلن رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال، يوم السبت، عن اتمام التعاقد مع الطاقم التدريبي و22 لاعبا بينهم لاعبين قادمين من اندية عراقية.

وقال جلال لوكالة شفق نيوز إن "إدارة نادي غاز الشمال واستعداداً للمشاركة في الدوري العراقي الممتاز أتمت عملية التعاقد مع الطاقم التدريبي و22 لاعباً، بينهم 14 لاعبا قادما من اندية عراقية"، مؤكدا "نعمل على ان يكون فريقنا أحد الأندية المهمة والتي تعمل على إحراز مركز متقدم والتأهل لمصاف دوري النخبة".

وأضاف جلال، أن "إدارة غاز الشمال تعاقدت مع الكابتن محمود مجيد، لتدريب فريقنا في الموسم الكروي القادم ضمن الدوري الممتاز".

وأكد أن "غاز الشمال على ثقة تامة بالكادر التدريبي ولاعبيه بتقديم كرة قدم تليق بسمعة النادي".