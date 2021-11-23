غاز الشمال يخطف فوزاً ثميناً من دجلة الجامعة في السلة الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الثلاثاء مباراة واحدة ضمن منافسات دوري السلة الممتاز جمعت فريق نادي دجلة الجامعة مع ضيفه فريق نادي غاز الشمال، وانتهى اللقاء بفوز ثمين للضيوف غاز الشمال بنتيجة 86 - 77 نقطة.

وشهدت الفترة الاولى تقدماً واضحاً وصريحاً لدجلة الجامعة بـ 29 مقابل 19 لغاز الشمال، فيما شهدت الفترة الثانية تقدم دجلة الجامعة ايضاً بنتيجة 44 مقابل 40 نقطة للضيوف.

وعاد فريق غاز الشمال الى اجواء المباراة وليثبت احقيته بتحقيق نتيجة الفترة الثالثة لصالحه بعد جمع 64 نقطة مقابل 61 نقطة لدجلة ، ولم يصمد فريق دجلة امام طلعات الشماليين في الفترة الرابعة لتنتهي بفوز غاز الشمال بنتيجة 86 نقطة مقابل 77 نقطة لفريق دجلة الجامعة.

كما فاز ناشئو فريق نادي غاز الشمال على ناشئين دجلة الجامعة بنتيجة 58 - 42 نقطة ضمن سلسلة دوري الناشئين المصاحب للدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.