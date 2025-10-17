غاز الشمال يخطف فوزاً ثميناً من الكاظمية ضمن الدوري الممتاز

شفق نيوز- بغداد

خطف فريق غاز الشمال، فوزاً ثميناً من مضيفه الكاظمية بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة على ملعب الكاظمية في العاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0) بعد أداء متكافئ من الجانبين، حيث اعتمد الكاظمية على التحركات السريعة في الأطراف ومحاولات الاختراق من العمق، في حين لعب غاز الشمال بانضباط دفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً واضحاً على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، تمكن غاز الشمال من تسجيل هدف المباراة الوحيد بعد هجمة منسقة أنهاها مهاجمه (اسم اللاعب) بتسديدة قوية استقرت في الشباك، وسط فرحة كبيرة لجماهير الفريق الضيف التي رافقته إلى بغداد.

وقال مسؤول اعلام النادي مراد البزاز، لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق دخل المباراة بهدف تحقيق الفوز وتعويض النقاط التي أُهدرت في الجولات الماضية، وقدّم اللاعبون أداءً منضبطاً فنياً وتكتيكياً مكّنهم من تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار".

وأضاف أن "الانتصار على الكاظمية يمنحنا دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشوار الدوري بثقة أكبر، خاصة أن المنافسة هذا الموسم قوية بين جميع الأندية".

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً لافتاً من مشجعي الكاظمية الذين ساندوا فريقهم طوال دقائق اللقاء، فيما أثنى مراقبون على التنظيم الجيد للمباراة والإجراءات الأمنية داخل وخارج الملعب.

وبهذه النتيجة، رفع غاز الشمال رصيده إلى (ثلاث نقاط)، متقدماً خطوة في سلم الترتيب، بينما تجمد رصيد الكاظمية دون نقاط.