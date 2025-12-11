غاز الشمال يحقق فوزاً مثيراً على رديف الكرخ بهدف قاتل

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق غاز الشمال تحت 21 سنة، فوزاً مستحقاً على مضيفه رديف الكرخ بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي جرت أحداثها، مساء الخميس، على ملعب الحرية بالعاصمة بغداد.

وسجل الهدف اللاعب بلند فلاح، ليمنح الفريق الثلاث نقاط في مباراة شهدت إثارة كبيرة وحماساً من الطرفين.

وتعكس المباراة مستوى المنافسة العالي بين الفرق الشبابية، كما تؤكد قدرة فريق غاز الشمال على فرض سيطرته في اللحظات الحاسمة وتحقيق الانتصارات المهمة أمام الجمهور المحلي.