غاز الشمال يتأهل رسمياً إلى دوري نجوم العراق والحدود يلعب "البلي اوف"

شفق نيوز- كركوك/ بغداد

تأهل فريق غاز الشمال رسمياً إلى دوري نجوم العراق لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بعد فوزه على فريق الحسين 2-1 في ختام الدوري العراقي الممتاز، فيما سيلعب فريق الحدود مباراة "البلي اوف" لحسم تأهله.

وجرت مباراة غاز الشمال وفريق الحسين على ملعب غاز الشمال في كركوك عند الساعة 4:30 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الحسين بهدف دون مقابل، وفي الشوط تمكن غاز الشمال من تسجيل هدفين وحسم اللقاء لصالحه وضمان بطاقة التأهل الثانية إلى جانب الجولان الذي سبق وأن خطف بطاقة التأهل الأولى.

بينما خسر فريق الحدود أمام مضيفه الحشد الشعبي بنتيجة 2-1 ليحل الحدود ثالثاً ويذهب لمباراة "البلي اوف" ويخوض مواجهة حاسمة أمام صاحب المركز 18 من دوري نجوم العراق، والفائز من اللقاء يضمن وجوده في دوري النجوم والخاسر يلعب ضمن الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وجرت مباراة الحدود والحشد الشعبي على ملعب نادي النفط في بغداد عند الساعة 4:30 عصراً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الحشد هدفين مقابل هدف للحدود.

من جانب آخر هبط فريق عفك والبحري إلى مصاف فرق دوري الدرجة الأولى بعد أن حلّا بالمركزين 19 و20، بينما حلّ فريق الحشد الشعبي بالمركز 18 ويذهب لمباراة "البلي اوف" ليخوض مواجهة حاسمة أمام صاحب المركز الثالث من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

أما النتائج المتبقية من الجولة 38 فكانت: نفط البصرة 1-4 مصافي الجنوب، وعفك 0-3 المصافي، والجيش 2-0 الناصرية، والفهد 2-2 الرمادي، ونفط الوسط 3-3 البيشمركة، والكاظمية 1-1 كربلاء، وأخيراً البحري 0-0 ميسان.