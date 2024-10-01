غاز الشمال يتوج بطلاً لأندية شباب كركوك بعد مباراة ماراثونية مع المصلى

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي غاز الشمال في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن فوز ناديه لفئة الشباب ببطولة أندية المحافظة بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح لصالح شباب النادي في المباراة التي جرت على ملعب النادي وسط المحافظة.

وقال رئيس النادي وريا جلال لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة اندية محافظة كركوك شارك فيها أكثر من 19 نادياً يمثلون اندية محافظة كركوك، وعلى طريق أسلوب المجموعات، ومن خلال البطولة تمكنت اندية شباب غاز الشمال وشباب المصلى الوصول إلى المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعبنا حيث انتهت المباراة بشوطيها بالتعادل 1-1".

وأضاف أن "الوقت الاصلي انتهى ومعه الوقت الاضافي ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح وكانت ندّية و ماراثونية و انتهت لصالح فريقنا بنتيجة 5-4 لينال شباب نادينا لقب البطولة التي كانت برعاية الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم فرع كركوك".

وشدد على أن "الاتحاد كرم درع البطولة لنادينا ليتوج بطلا لشباب أندية محافظة كركوك بكرة القدم بنسخته الأخيرة".