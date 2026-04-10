غاز الشمال يتغلب على الرمادي بهدف واحد

حسم فريق غاز الشمال مواجهته أمام نادي الرمادي، يوم الجمعة، بالفوز بهدف واحد، بعد أداء قوي فرض خلاله سيطرة واضحة على مجريات المباراة.

ودخل غاز الشمال اللقاء بقوة منذ الدقائق الأولى، حيث تمكن لاعبه المحترف إسحاق من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية، أربك حسابات فريق الرمادي ومنح فريقه أفضلية نفسية مبكرة.

وفي الشوط الأول، حاول فريق الرمادي العودة إلى أجواء المباراة عبر بناء الهجمات والضغط على دفاع غاز الشمال، إلا أن التنظيم الدفاعي لغاز الشمال حال دون تشكيل خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بتقدم غاز الشمال بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهر غاز الشمال بصورة أكثر سيطرة، حيث فرض إيقاعه على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة في معظم فترات الشوط، مع تنوع في بناء الهجمات بين الأطراف والعمق، ما أربك دفاعات الرمادي.

وشهدت الدقائق اللاحقة سلسلة من الفرص الخطرة لغاز الشمال، كادت أن تترجم إلى أهداف إضافية، لولا تألق حارس مرمى الرمادي الذي تصدى لأكثر من كرة محققة، فيما افتقدت هجمات الرمادي للفاعلية الهجومية بسبب الضغط العالي الذي مارسه لاعبو غاز الشمال.

واعتمد غاز الشمال على أسلوب الضغط المتقدم وقطع الكرات في منتصف الملعب، ما ساهم في الحد من خطورة المنافس ومنع وصوله إلى مناطق مؤثرة، في وقت نجح فيه خط الوسط في التحكم بإيقاع المباراة وصناعة الفرص بشكل مستمر.