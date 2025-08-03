غاز الشمال يتعاقد مع أربعة لاعبين جدد استعداداً لمنافسات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- كركوك

أعلنت إدارة نادي غاز الشمال الرياضي، يوم الأحد، عن إبرام أربعة تعاقدات جديدة لدعم صفوف فريق كرة القدم، ضمن إطار التحضيرات المكثفة لانطلاق الدوري العراقي الممتاز للموسم 2025-2026.

وقال رئيس النادي، وريا جلال، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "التعاقدات الجديدة تأتي بعد متابعة دقيقة من قبل الجهاز الفني لأداء اللاعبين خلال الفترة الماضية، حيث تسعى الإدارة إلى تعزيز قدرات الفريق وتقديم موسم يليق بطموحات الجماهير".

وبين أن "التعاقدات شملت حارس المرمى، سيف جميل، قادماً من نادي الموصل، الذي يتمتع بخبرة واسعة وقدّم مستويات متميزة جعلته من أبرز الحراس في الملاعب المحلية".

وأضاف "وكذلك المدافع الأيمن، أمير إسماعيل، قادماً أيضاً من نادي الموصل، ويتميز بالصلابة الدفاعية والقدرة على المساندة الهجومية".

وتابع جلال "كما شملت التعاقدات لاعب الوسط، بيوار فريق، قادماً من نادي دهوك، ويمتاز برؤية ميدانية وتحكم في رتم اللعب".

وأشار إلى "انضمام المدافع الأيسر الساب، روان محمد، قادماً من نادي الناصرية، والذي يمتلك مهارات دفاعية قوية ويُعد من الأسماء الواعدة".

وأكد رئيس النادي أن "الهيئة الإدارية لن تدّخر جهداً في سبيل توفير الأجواء المثالية للاعبين والجهاز الفني، لضمان بداية قوية للفريق في الموسم الجديد".