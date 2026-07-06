غاز الشمال يتعاقد مع الغاني عمر بشيرو لتعزيز خط الوسط

شفق نيوز- كركوك

أعلن نادي غاز الشمال، أحد أندية دوري نجوم العراق، يوم الاثنين، تعاقده مع لاعب خط الوسط الغاني عمر بشيرو، قادماً من نادي الموصل، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي المقبل.

وقال رئيس النادي، وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي حسمت التعاقد مع بشيرو في إطار خطة تعزيز الخطوط الفنية للفريق، مؤكداً أن "اللاعب يمتلك إمكانات فنية وخبرة ستشكل إضافة مهمة لخط الوسط، ومن المؤمل أن يسهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل".

وأضاف أن "إدارة النادي مستمرة في استكمال ملف التعاقدات استعداداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق، من خلال استقطاب لاعبين قادرين على المنافسة وتحقيق طموحات جماهير النادي".

ورحب رئيس نادي غاز الشمال، بانضمام بشيرو إلى صفوف الفريق، معرباً عن أمله في أن يقدم المستويات التي تليق بطموحات جماهيره خلال الموسم الجديد.

ويأتي التعاقد مع بشيرو بعد أيام من إعلان إدارة غاز الشمال التعاقد مع المدرب السوري رأفت محمد، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

ويعد رأفت محمد، من الأسماء التدريبية البارزة، إذ سبق له تدريب أندية الجيش وتشرين السوريين، والعهد اللبناني، الذي قاده إلى إحراز لقب الدوري اللبناني موسم 2022-2023، وكأس التحدي وغرب آسيا موسم 2023-2024، إلى جانب بلوغ نهائي كأس الاتحاد الآسيوي وكأس لبنان، كما خاض تجربة تدريبية مع نادي الفيصلي الأردني.