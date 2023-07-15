غاز الشمال وقرقوش يفوزان بانطلاق بطولة أندية العراق بكرة السلة النسائية

شفق نيوز/ حقق فريق نادي غاز الشمال، اليوم السبت، الفوز على أكاديمية الحلم بنتيجة (64-18)، كما فاز فريق نادي قرقوش على نادي سابيس بنتيجة (34-20)، ضمن مواجهات اليوم الأول لبطولة العراق للشابات لكرة السلة.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي في حديث لوكالة شفق نيوز "لقد قرر الاتحاد العراقي لكرة السلة اقامة بطولة العراق للشابات من تولد 2006 في محافظة السليمانية والتي ستستمر لغاية الثامن عشر من الشهر الحالي".

وأضاف العميدي أن "8 أندية تشارك في البطولة وهي نادي حلبچة الرياضي، ونادي دربندخان الرياضي، ونادي غاز الشمال الرياضي، ونادي سرجنار الرياضي، ونادي افروديت الرياضي، ونادي سابيس الرياضي، إضافة الى ناديين من محافظة ديالى وبغداد".

وبين ان "الاتحاد الزم الفرق المشاركة بابراز البطاقة الموحدة أو صورة قيد الكترونية للبطاقة الموحدة للاعبات المشاركات للتأكد من اعمارهن".

يذكر أن فريق نادي سنحاريب لكرة السلة، توج بلقب دوري اندية العراق للسيدات وفريق "دربنديخان" ثانيا، و نادي اكاد "عين كاوة" ثالثاً.