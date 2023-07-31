غاز الشمال والگرمة يتنافسان على لقب بطل دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي غاز الشمال الرياضي، يوم الاثنين، عزمها على تحقيق لقب بطولة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للموسم 2022-2023 في المباراة النهائية مع فريق الگرمة التي تقام يوم الخميس المقبل.

وقال رئيس النادي، وريا جلال، لوكالة شفق نيوز "لم يتبقى سوى الخطوة الاخيرة التي تفصل فريقنا غاز الشمال عن التتويج في المباراة الختامية لدوري الدرجة الثانية، لتحديد بطل الدوري".

واضاف "فريقنا الكروي سيواجه الگرمة يوم الخميس بشعار الفوز، وكل اللاعبين على استعداد لتقدم كل ما لديهم من جهد ومستوى للحصول على المركز الأول ورفع درع الدوري".

وأوضح جلال "المباراة ستقام على اديم ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساءً، ورغم أن نتيجتها لا تؤثر على صعود الفريقين للدرجة الاولى كونهما حسما التأهل، لكنها مهمة لتحديد بطل دوري الدرجة الثانية".

وكان فريقا غاز الشمال والگرمة قد تصدرا مشهد منافسات دوري الدرجة الثانية المؤهل للدرجة الاولى بعد منافسات طويلة بمشاركة 28 فريقاً قسمت على ثلاث مناطق الجنوبية والشمالية والغربية.