غاز الشمال والكاظمية يحققان الفوز وتعادل واحد في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

حفف فريقا غاز الشمال والكاظمية الفوز على منافسيهما، فيما تعادل الحسين والناصرية، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي تشهد تنافساً حاداً بين الفرق المتبارية مع اقتراب نهاية الدوري.

وفي المواجهة الأولى حقق فريق غاز الشمال فوزاً مهماً على ميسان بهدف دون مقابل ليقترب من التأهل بعد أن جمع 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن الجولان الذي يمتلك 60 نقطة.

‏وجرت المباراة مساء اليوم على ملعب غاز الشمال في كركوك.

‏وفي المباراة الثانية ضمن المنافسات ذاتها تمكن فريق الكاظمية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق البحري البصري بهدف وحيد دون مقابل.

وجرت المباراة على ملعب نادي الكاظمية في بغداد.

‏فيما تعادل فريق نادي الحسين مع ضيفه فريق الناصرية بهدف واحد لكل منهما.

‏وجرت المباراة على ملعب 5000 متفرج في العاصمة بغداد.