غاز الشمال والثورة يسيطران على فعاليات بطولة اندية العراق للناشئين بالمصارعة الرومانية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الثورة الرياضي في محافظة كركوك، مساء يوم السبت، عن اختتام فعاليات بطولة اندية العراق للناشئين بالمصارعة الرومانية بمشاركة 12 نادياً من عموم العراق.

وتمكن فريقا غاز الشمال والثورة من حصد المراكز الأولى في البطولة.

وقال عضو الهيئة الادارية ومسؤول المدربين في النادي شوقي فرج لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة اندية العراق والتي اختتمت فعالياتها مساء اليوم بمشاركة 12 نادياً يمثلون اندية بغداد والمحافظات وشهدت البطولة منافسة شديدة بين المشاركين من فئة الناشئين حيث جرت فعاليات البطولة على بساط قاعة الشعب في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "ناشئة غاز الشمال حققوا المركز الاول بستة اوسمة ذهبية وجاء ثانيا حيث اختتمت مساء اليوم نزالات بطولة اندية العراق بالمصارعة الرومانية لفئة الناشئين التي أقيمت في بغداد وقد أحرز فريق نادي الثورة الرياضي على المركز الثاني في البطولة بعد الحصول على 4 ميداليات ذهبية و فضية واحد".

وتابع فرج أن" بطولة فئة الشباب سوف تنطلق يوم غد الاحد وتستمر ليومين وبمشاركة 12 نادياً".