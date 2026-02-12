غاز الشمال للتايكواندو يتوج بكأس "الفريق المثالي" في دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات

شفق نيوز- بغداد

تُوجّ نادي غاز الشمال للتايكواندو للسيدات، يوم الخميس، بكأس "الفريق المثالي" في دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات المقامة حالياً في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر بيان للبعثة العراقية لدورة ألعاب الأندية العربية للسيدات، أن نتائج البطولة أسفرت عن فوز اللاعبة شهد سعد بالميدالية الفضية في وزن 46 كغم، فيما حصدت ستيرو محمد الميدالية البرونزية في وزن 49 كغم.

وفي وزن 53 كغم أحرزت اللاعبة فاطمة عصام الميدالية البرونزية، كما نالت اللاعبة أرزو عبد الله الميدالية البرونزية في وزن 57 كغم.

وواصلت لاعبات غاز الشمال تألقهن بحصد ميداليتين برونزيتين إضافيتين عبر شذى جلال في وزن 62 كغم، وميسم ستار في وزن 67 كغم.