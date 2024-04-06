غاز الشمال: سوء التحكيم اهدى فوزاً غير عادل لديالى

شفق نيوز/ انتقد نادي غاز الشمال الرياضي، يوم السبت، اداء حكم مباراته مع نادي ديالى والتي انتهت صالح ديالى بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز والتي جرت على ملعب ديالى، حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء غير صحيحة ضد غاز الشمال وأغفل اخرى صحيحة.

وقال المنسق الاعلامي لنادي غاز الشمال مراد البزاز، لوكالة شفق نيوز، إن "الظلم تحكيمي وقرارات ما انزل الله بها من سلطان، من حكم المباراة محمد صلاح واحتساب ضربة جزاء خيالية لديالى في الدقيقة 47 من نهاية الشوط الأول والكرة التي اصطدمت برجل لاعب دفاع فريقنا موثقة بالفيديو حيث تشير إلى أن الكرة ارتطمت برجل اللاعب وليس بيده والفيديو موجود".

واكد البزاز أن "ضربة جزاء صحيحة لنادينا في الشوط الثاني وكانت صحيحة ولم يحتسبها لنا وتمكن لاعبونا من تسجيل هدفين في الشوط الثاني ولكن عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لفريقنا بشهادة مقيم الحكام انتهت المباراة بفوز ديالى 3 - 2 على غاز الشمال".

وانتقد البراز "الأداء غير المنصف للحكم وعلى اتحاد الكرة التدخل لمنع وقوع الظلم من قبل الحكام والقرارات الخاطئة وسوء التحكيم"، متابعاً: "فقدنا ثلاث نقاط بسبب سوء وظلم حكم المباراة".