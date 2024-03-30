غاز الشمال الكركوكي يعمق جراح الصناعة بهدفين في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الشمال الكركوكي، يوم السبت، فوزا مهما على ضيفه فريق الصناعة ليعمق جراحات الفريق عندما تغلب عليه بهدفين دون رد ضمن جولة جديدة بالدوري العراقي الممتاز.

وشهد الشوط الأول مستوى متقارباً بين لاعبي النادي مع أفضلية لأصحاب الأرض.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل سلبياً، وفي الشوط الثاني صعّد غاز الشمال من وتيرة الهجمات وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق المحترف ايداف، وعزز تفوقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب فرحان شكور.

ومع تراجع خطوط الصناعة فرض غاز الشمال سيطرة تامة على مجريات الشوط الثاني حتى إطلاق صافرة النهاية.