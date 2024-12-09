غاز الجنوب بـ"العلامة الكاملة" والشرطة يحقق فوزا مثيراً بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق غاز الجنوب، مساء الاثنين، على حديثة، بثلاثة أشواط دون مقابل، لحساب المجموعة الأولى للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، ليحقق العلامة الكاملة بعد تحقيقه ثالث انتصار له في المنافسات .

هذا واختتم فريق الشرطة التجمع الأول من المجموعة الأولى ضمن المنافسات ذاتها بانتصار ثانٍ على هيت، بثلاث أشواط لواحد وبواقع (25-12) (25-15) (15-25) .(25-20)

وكان فريق غاز الجنوب قد حقق انتصاراً صعباً على الشرطة بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (25-21) (18-25) (22-25) (25-22) (15-13) في قمة مثيرة جرت أمس في دوري الطائرة الممتاز .