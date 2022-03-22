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غاز الجنوب يمسك بصولجان الصدارة والبحري يواصل ملاحقته في دوري الكرة الطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-22T18:17:41+0000
غاز الجنوب يمسك بصولجان الصدارة والبحري يواصل ملاحقته في دوري الكرة الطائرة

شفق نيوز/ حقق فريق نادي غاز الجنوب للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، فوزاً صعباً على فريق الجيش بثلاثة أشواط لاثنين في المباراة التي جرت أحداثها في قاعة الزبير ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وتقدم الجيش اولاً بنتيجة 25-21 الا ان أصحاب الارض سجلوا شوطين متتالين 25-22 و25-22 الا ان الضيوف عادوا مجدداً ليحسموا الشوط الرابع لهم 25-19 وفي الشوط الخامس، شوط الحسم، قال المتصدر كلمته وحسم نتيجة المباراة 15-10.

وقاد اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من الدولي هشام بكر حكماً أولاً، والاتحادي قحطان عدنان حكماً ثانياً، والحكم مهدي صالح مسجلا.

وفي القاعة الاولمبية سجل فريق البحري فوزاً مهماً على أربيل بثلاثة أشواط دون رد كانت على النحو الاتي 25-18، و25-19، و25-16.

وتقام يوم غدٍ الاربعاء مباراتين على قاعة الشعب، الأولى تجمع فريقي الحبانية والبيشمرگة في تمام الساعة الثانية ظهراً، تليها مواجهة مهمة بين الشرطة ومصافي الشمال في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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