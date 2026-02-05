غاز الجنوب يستهل مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة مجيس العُماني

شفق نيوز- مسقط

يواجه فريق غاز الجنوب العراقي، اليوم الخميس، نظيره مجيس العُماني في افتتاح مشواره ضمن منافسات بطولة غرب آسيا للأندية بالكرة الطائرة.

ويخوض ممثل الأندية العراقية للرجال فريق غاز الجنوب مباراته أمام مجيس العُماني في صالة الاتحاد الكويتي المغلقة عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد، ضمن أولى مواجهاته في البطولة.

وتستضيف الكويت منافسات النسخة الرابعة من بطولة غرب آسيا للأندية للكرة الطائرة للرجال خلال الفترة من 4 إلى 14 فبراير / شباط الجاري، بمشاركة 11 فريقاً من أبرز أندية المنطقة.

وأوقعت القرعة فريق غاز الجنوب في المجموعة الأولى إلى جانب الريان القطري ومجيس العُماني.

ووفق نظام البطولة، تُقام مباريات الدور التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي الذي يُلعب بنظام خروج المغلوب، مع إقامة مباريات لتحديد المراكز للفرق التي تغادر من دور المجموعات وربع النهائي.