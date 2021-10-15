غاز الجنوب يحرز المركز الخامس في البطولة الآسيوية بكرة الطائرة

شفق نيوز/ أحرز نادي غاز الجنوب المركز الخامس في بطولة الاندية الآسيوية للكرة الطائرة التي اقيمت في تايلاند للفترة من (4-15) من شهر تشرين الاول/ أكتوبر الجاري .

وقالت وزارة النفط في بيان، إن فريق نادي غاز الجنوب خاض (6) مباريات فاز في (5) منها وخسر واحدة فقط امام نادي الدولة المستضيفة تايلند بنتيجة (3-2) شوط .

وكانت نتائج نادي غاز الجنوب في البطولة على النحو الآتي:

- فاز بنتيجة (3-2) على النادي الكازخستاني .

- خسارته بنتيجة (2-3) امام النادي التايلندي .

- فاز (3-0) على النادي السيرلانكي.

- فاز (3-2) على نادي كاظمه الكويتي.

- فاز بنتيجة (3-1) على النادي الاوزبكي

- فاز بنتيجة (3-0) على نادي كاظمة الكويتي- في مباريات تحديد المراكز .

ونوهت الوزارة إلى ان نظام البطولة قد حرم نادي غاز الجنوب من الذهاب بعيداً في احراز نتيجة متقدمة .

وعد البيان احراز المركز الخامس اسيوياً يعد خطوة مهمة لعودة الطائرة العراقية للمحافل الدولية بقوة ، رغم الظروف الصحية والاقتصادية وغيرها.