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غاز الجنوب يتوج بلقب كأس السوبر على حساب البحري للكرة الطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-25T14:15:56+0000
غاز الجنوب يتوج بلقب كأس السوبر على حساب البحري للكرة الطائرة

شفق نيوز/ توج فريق غاز الجنوب للكرة الطائرة بنهائي كأس السوبر، يوم الخميس، بعد أن تغلب على فريق البحري بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط.

وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين نتيجة تقارب المستويات بين لاعبي الفريقين لتنتهي المباراة بفوز غاز الجنوب.

وكان نادي البحري يرغب بالفوز بالكأس بعد تحقيقه لقب الدوري للموسم الماضي لتكون ثنائية تاريخية في سجلاته امام المنافس الوصيف غاز الجنوب، الا انه اخفق في تحقيق ذلك ليحصل غاز الجنوب على كأس السوبر.

وقدم عضو المكتب التنفيذي اللجنة الاولمبية، ابراهيم البهادلي، كأس البطولة للفريق الفائز بالمباراةً.

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