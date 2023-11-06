غاز الجنوب يتوج بلقب كأس السوبر العراقي بالكرة الطائرة

شفق نيوز/ توج فريق نادي غاز الجنوب يوم الاثنين، بلقب كأس السوبر العراقي بالكرة الطائرة بعد تفوقه على البيشمركة.

وانتهت المباراة بثلاثة أشواط للغاز دون مقابل لفريق البيشمركة (25-15) (25-23) (25-19).

وحددت لجنة المسابقات في الاتحاد يوم التاسع من الشهر الحالي موعدا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز، إذ ستحتضن محافظة البصرة وفي قاعة الزبير منافسات المجموعة الأولى التي تضم كلاً من (غاز الجنوب والصمود والنعمانية وأبو ريشة) فيما ستضيف قاعة البيشمرگة في السليمانية منافسات المجموعة الثانية التي تضم كلاً من (البيشمرگة والصناعة والمقدادية ونينوى) في نفس توقيتات المجموعة الأولى.

أما مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة ستنطلق منافساتها في السادس عشر من الشهر ذاته، وستكون قاعة أكاد عنكاوا في أربيل مسرحاً لمنافسات المجموعة الثالثة التي ستضم كلاً من ( أربيل والحبانية والأهوار والدغارة) فيما ستضيف قاعة الشعب ببغداد منافسات المجموعة الرابعة والتي ستضم كلاً من (مصافي الشمال والبحري وحديثة).