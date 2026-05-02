غاز الجنوب يتوج بلقب دوري الطائرة الممتاز رغم خسارته في الختام

تُوّج فريق غاز الجنوب، مساء السبت، بلقب الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، رغم خسارته أمام مصافي الشمال بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في ختام منافسات المربع الذهبي التي اقيمت في بغداد.

ونجح غاز الجنوب في استعادة اللقب وإعادة الدرع إلى خزائنه، مؤكداً عودته إلى منصات التتويج بوصفه أحد أكثر الفرق تتويجاً في المسابقة.

واكتفى فريق مصافي الشمال بالمركز الثاني بعد فوزه في المباراة الختامية.

وفي مواجهة أخرى، تغلب مصافي الوسط على أربيل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، بنتائج (25-23) و(25-20) و(22-25) و(25-18)، ليحصد المركز الثالث.

وبذلك جاء الترتيب النهائي للبطولة: غاز الجنوب أولاً، ومصافي الشمال ثانياً، ومصافي الوسط ثالثاً، وأربيل رابعاً.