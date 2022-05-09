غاز الجنوب يتوج ببطولة دوري الشباب لكرة الطائرة

شفق نيوز / توج نادي غاز الجنوب لكرة الطائرة، يوم الاثنين، بالمركز الأول، في ختام منافسات الدوري العراقي للبطولة، (فئة الشباب)، فيما حل نادي الجيش ثانياً ثم الشرطة ثالثاً .

وأسفرت نتائج المباراتين الحاسمتين، التي جرت اليوم، عن فوز نادي غاز الجنوب على الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع (25-18) (25-23) (31-29)، ليتوج باللقب بعد هذا الفوز، تاركاً مركز الوصيف لفريق الجيش.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حقق نادي الشرطة فوزاً مستحقاً على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع (25-23) (25-16) (25-21)، ليحتل المركز الثالث تاركاً المركز الرابع للحبانية .

وضيفت قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية مساء اليوم، مباراتي الحسم الختامية للبطولة .