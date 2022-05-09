سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غاز الجنوب يتوج ببطولة دوري الشباب لكرة الطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-09T19:19:56+0000
غاز الجنوب يتوج ببطولة دوري الشباب لكرة الطائرة

شفق نيوز / توج نادي غاز الجنوب لكرة الطائرة، يوم الاثنين، بالمركز الأول، في ختام منافسات الدوري العراقي للبطولة، (فئة الشباب)، فيما حل نادي الجيش ثانياً ثم الشرطة ثالثاً .

وأسفرت نتائج المباراتين الحاسمتين، التي جرت اليوم، عن فوز نادي غاز الجنوب على الجيش بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع (25-18) (25-23) (31-29)، ليتوج باللقب بعد هذا الفوز، تاركاً مركز الوصيف لفريق الجيش.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع حقق نادي الشرطة فوزاً مستحقاً على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل، بواقع (25-23) (25-16) (25-21)، ليحتل المركز الثالث تاركاً المركز الرابع للحبانية .

وضيفت قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية مساء اليوم، مباراتي الحسم الختامية للبطولة .

related

للمرة السادسة على التوالي.. نساء قرقوش يخطفن بطولة الدوري العراقي بالكرة الطائرة

Date: 2020-11-27 10:00:33
للمرة السادسة على التوالي.. نساء قرقوش يخطفن بطولة الدوري العراقي بالكرة الطائرة

بينها إنزال بلد الى الدرجة الأولى.. اتحاد الطائرة يتخذ جملة قرارات

Date: 2021-12-19 13:05:46
بينها إنزال بلد الى الدرجة الأولى.. اتحاد الطائرة يتخذ جملة قرارات

حديثة يخطف البطاقة التأهيلية الثانية لدوري الكرة الطائرة الممتاز

Date: 2020-11-30 15:17:24
حديثة يخطف البطاقة التأهيلية الثانية لدوري الكرة الطائرة الممتاز

دوري الطائرة.. بسطاملي والشهداء يودعان وقره قوش وحديثة يحجزان مقعدان مع الكبار

Date: 2022-01-15 14:31:10
دوري الطائرة.. بسطاملي والشهداء يودعان وقره قوش وحديثة يحجزان مقعدان مع الكبار

فوز لأربيل وغاز الجنوب والبحري في دوري الطائرة الممتاز

Date: 2020-12-22 18:00:23
فوز لأربيل وغاز الجنوب والبحري في دوري الطائرة الممتاز

البيشمركة يكتسح الشرطة بدوري الطائرة الممتاز (صور)

Date: 2022-03-21 17:32:44
البيشمركة يكتسح الشرطة بدوري الطائرة الممتاز (صور)

دوري الطائرة.. فوز للشرطة والقاسم ودوكان والجيش وغاز الجنوب والبحري

Date: 2021-01-23 18:18:54
دوري الطائرة.. فوز للشرطة والقاسم ودوكان والجيش وغاز الجنوب والبحري

الجيش والشرطة يقصان شريط افتتاح دوري الشباب للكرة الطائرة غداً

Date: 2022-02-23 14:28:48
الجيش والشرطة يقصان شريط افتتاح دوري الشباب للكرة الطائرة غداً