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غاز الجنوب يتفوق على شهربان في دوري الصالات الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-02T14:21:56+0000
غاز الجنوب يتفوق على شهربان في دوري الصالات الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الجنوب البصري اليوم الجمعة، فوزا كبيرا على فريق شهربان من محافظة ديالى بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على قاعة المقدادية ضمن دوري كرة الصالات الممتاز.

وقال رئيس نادي شهربان الرياضي لطيف خلف لوكالة شفق نيوز؛ ان فريقه قدم مباراة جيدة وتقدم بنتيجة 2-0 لغاية الدقيقة الاخيرة التي شهدت انقلاب كبير في النتيجة بسبب تراخي اللاعبين وعدم الانضباط، ما ادى الى فقدان فوز بمتناول اليد وإهدار 3 نقاط ثمينة.

وأضاف أنه رغم انعدام الدعم والظروف المادية الصعبة لفريق شهربان، الا اننا قدمنا كل سبل الدعم للفريق طيلة مسيرته في الدوري الممتاز ما يتطلب اعادة النظر وتجاوز الخلل التدريبي والاداري الذي عاناه الفريق خلال بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة يحتل فريق شهربان المرتبة الثامنة في ترتيب دوري الصالات الممتاز، وسيخوض مباراته الاخيرة مع فريق أمانة بغداد في قاعة المقدادية لاحقا.

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