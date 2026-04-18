غاز الجنوب يتصدر المربع الذهبي لدوري الطائرة العراقي

شفق نيوز- النجف

اعتلى فريق غاز الجنوب صدارة المربع الذهبي للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، اليوم السبت، بعد تغلبه على مصافي الشمال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ضمن منافسات الدور الثالث التي احتضنتها قاعة الكوفة في محافظة النجف.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 22-25، 25-21، 22-25، 17-25.

وبهذا الفوز، عزز غاز الجنوب موقعه في صدارة التجمع الأول بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية.

وفي المباراة الثانية، حسم مصافي الشمال مواجهة ماراثونية أمام أربيل بالفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين، بعد لقاء اتسم بالندية والإثارة.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو الآتي: 17-25، 25-22، 25-22، 22-25، 7-15.