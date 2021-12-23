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غاز الجنوب يتخطى الجيش والصناعة يهزم قرة قوش بدوري الطائرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-23T18:57:51+0000
غاز الجنوب يتخطى الجيش والصناعة يهزم قرة قوش بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق غاز الجنوب للكرة الطائرة، يوم الخميس، فوزاً صعباً على الجيش بثلاثة اشواط لاثنين في قمة الجولة الأولى لدوري الطائرة الممتاز.

وتقدم الجيش اولا بـ(25-21) وعادل الكفة غاز الجنوب في الشوط الثاني (25-19) وعاد الجيش مرة أخرى وتقدم (25-19) الا ان غاز الجنوب انتفض وعدل الكفة مجدداً (25-20) وحسم الشوط الخامس (15-12).

وفي قاعة عينكاوا حقق الصناعة فوزا سهلا على قرة قوش بثلاثة اشواط دون رد انتهت على النحو الاتي (25-16) و(25-22) و(25- 20).

وضمن المنافسات نفسها تمكن فريق البحري من تسجيل انتصاراً سهلاً على فريق حديثة بثلاثة اشواط من دون رد في المباراة التي جرت على قاعة الشعب وكانت الاشواط (25-10) و(25- 20) و(29-27).

وفي أربيل حقق اصحاب الارض فوزاً مهماً على مصافي الشمال بثلاثة اشواط دون رد انتهت على النحو الآتي (25-19) و(25-22) و(25-22).

وحقق فريق الشرطة فوزا مهما على فريق مدينة الشهداء بثلاثة اشواط دون رد في المباراة التي جرت في قاعة الشعب وكانت الاشواط كالاتي (25- 23) و(25- 17) و(25-16).

وفي محافظة اربيل تمكن فرق بسطاملي من الفوز على دوكان بثلاثة اشواط دون رد (25- 13) و(25-20) و(25-16).

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