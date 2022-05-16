غاز الجنوب وأربيل يتذيلان المجموعة ببطولة الأندية الآسيوية لكرة الطائرة

شفق نيوز / تعرض ممثلا العراق، في بطولة الأندية الآسيوية لكرة الطائرة، (غاز الجنوب) و(أربيل)، يوم الاثنين، إلى خسارة ثالثة في دور المجموعات ليتذيلان ترتيب المجموعتينA و B في البطولة.

وخسر غاز الجنوب أمام سونتوري الياباني 0-3 أشواط، بواقع 52-17، 25-23، 25 - 21، بينما خسر أربيل أمام الريان القطري 1-3 أشواط، بواقع 25-21 ، 14-25، 21-25، 17-25 .

وتضيف العاصمة الإيرانية طهران، بطولة آسيا للأندية للكرة الطائرة، للفترة من 13-20 آيار الجاري.

وشارك العراق بفريقين في البطولة الآسيوية للأندية، إذ يلعب غاز الجنوب في المجموعة A والتي تضم إلى جانبه أندية بيكان الإيراني وسنتوري الياباني وناخون راتشاسيما التايلندي .

أما أربيل فيلعب في المجموعة B مع أندية شهداب الإيراني والريان القطري وتاراز الكازاخستاني.