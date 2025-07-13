غاز الجنوب ومصافي الجنوب يتوجان بلقب بطولة العراق للكيك بوكسينغ

شفق نيوز- السليمانية

اختُتمت في قاعة كلية التربية الرياضية بمحافظة السليمانية منافسات بطولة الأندية العراقية الكبرى للكيك بوكسينغ، والتي نظّمها الاتحاد العراقي المركزي للعبة، وسط مشاركة واسعة ومنافسات حماسية استمرت على مدى ثلاثة أيام.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 250 لاعباً يمثلون 30 نادياً من مختلف المحافظات، وتنافسوا ضمن نظامين معتمدين في اللعبة: Full Contact وLow Kick.

وفي نظام full ContaCt جاءت النتائج على النحو الآتي حيث حصل على المركز الأول نادي مصافي الجنوب، بينما حل بالمركز الثاني نادي الكوت، والمركز الثالث كان من نصيب نادي الجماهير، والبيئة ثالث مكرر.

أما في نظام low kick، فكان المركز الأول من نصيب نادي غاز الجنوب والمركز الثاني نادي تالا، بينما حل بالمركز الثالث نادي آلئ.