غاز الجنوب بطلا للدوري الممتاز بالكرة الطائرة

شفق نيوز/ أسدل الستار على بطولة الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة للموسم 2022-2023، بتتويج فريق نادي غاز الجنوب باللقب بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق نادي البيشمركة بثلاث اشواط مقابل شوطين.

وجرت المباراة الختامية في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين في قاعة الشعب المغلقة في العاصمة بغداد.

يذكر ان فريق نادي الشرطة جاء بالمركز الثالث وحل فريق نادي اربيل بالمركز الرابع.

وكان فريق نادي الشرطة، خسر أمام فريق نادي اربيل السبت الماضي، في ختام مبارياته في دوري الطائرة الممتاز للموسم 2022-2023.