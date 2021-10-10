غاز الجنوب العراقي يحقق فوزه الثاني على سيب سبورتس السريلانكي في بطولة آسيا للاندية

شفق نيوز/ حقق فريق نادي غاز الجنوب العراقي فوزا مستحقا اليوم على نادي سيب سبورتس السريلانكي بثلاثة اشواط مقابل لاشيء في بطولة آسيا للاندية .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المباراة جرت ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة اسيا للاندية المقامة في تايلاند واسفرت النتائج للأشواط الثلاث عن تقدم غاز الجنوب العراقي 25-18 نقطة، 25-9 نقطة، 25-21 نقطة.

على صعيد متصل؛ اشار مراسلنا إلى أن الحكم العراقي الدولي للكرة الطائرة موسى سالم قاد مباراة ناديي العربي القطري ودايموند فوود التايلندي بنجاح في البطولة الاسيوية للاندية، والتي انتهت لمصلحة الأول بثلاث اشواط مقابل لاشيء .

ويلعب غاز الجنوب العراقي في المجموعة (A) الى جانب اندية نوكهون اومنيك التايلندي، الماتي الكازاخستاني، كاظمة الكويتي و سيب سبورت السيرلانكي.

وكان غاز الجنوب حقق فوزه الأول في بطولة اسيا للاندية بالكرة الطائرة الجارية حاليا في تايلند ، على حساب الماتي الكازاخستاني 3-2، بينما خسر غاز الجنوب مباراته الثانية أمام مستضيف البطولة نادي نوخون راتشاسيما التايلندي 3-1 أشواط.