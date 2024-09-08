غاز الجنوب العراقي يحقق انتصاره الأول على الريان القطري في أندية آسيا للطائرة

شفق نيوز/ حقق نادي غاز الجنوب العراقي للكرة الطائرة فوزا مستحقا على نادي الريان القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في أولى مبارياته ضمن بطولة الاندية الاسيوية للعبة التي تستضيفها إيران.

ووضعت قرعة البطولة الآسيوية لكرة الطائرة ممثل العراق نادي غاز الجنوب في المجموعة الثانية للبطولة مع نادي الريان القطري وفولاذ الأيراني وكام أير الأفغاني.

هذا وكلف الاتحاد الآسيوي الحكم العراقي موسى سالم لقيادة مباراة الافتتاح بين ممثل إيران وممثل إندونيسيا.