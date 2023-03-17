غاز الجنوب العراقي خامساً في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز/ حقق ممثل الطائرة العراقية نادي غاز الجنوب المركز الخامس في بطولة اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة للاندية بعد الفوز على نادي شباب الحسين بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

وكلف اتحاد غرب اسيا الحكم العراقي الدولي جاسم صافي قاضياً لمباراة دار كليب البحريني والشرطة القطري لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان فريق غاز الجنوب استهل مشواره في انطلاق بطولة غرب آسيا بانتصار على فريق شباب الحسين الأردني بثلاثة أشواط لشوط وحيد.

يذكر أن العاصمة الأردنية عمّان تستضيف بطولة غرب آسيا بالكرة الطائرة للأندية الأولى للمدة من الثالث ولغاية الثالث عشر من شهر آذار الحالي بمشاركة أبطال الدوري لمنتخبات اتحادات دول المنطقة.