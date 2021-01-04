عودة نادي النجف لوضعه الطبيعي مرهونة باستئناف مطار المحافظة لنشاطه

شفق نيوز/ أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، والمتحدث باسمه رحيم لفتة، يوم الاثنين، ان النادي يمر بوضع مادي حرج بسبب عدم وجود تمويل له، مشيراً إلى أن للنادي 750 ألف دولار بذمة مطار النجف لم يسددها حتى الآن.

وقال لفتة لوكالة شفق نيوز، ان عودة النادي لوضعه السابق مرهون بعودة مطار النجف الى العمل، كونه المصدر الوحيد لتمويل النادي، مبينا ان المطار كان يزود النادي بمليون دولار سنويا منذ اربع سنوات بحسب العقد المبرم بين الطرفين.

واضاف ان المبلغ انقطع عن النادي بعد تفشي فيروس كورونا، وتوقف المطار عن العمل، مؤكدا ان اخر مبلغ تسلمه النادي من المطار في عام 2020 كان مقداره 250 الف دولار فقط وننتظر عودة العمل للمطار لتسلم المبلغ المتبقي وهو 750 الف دولار.

وأشار لفتة الى ان ادارة النادي فاتحت كل الجهات النجفية لدعم النادي، ومنها محافظ النجف الذي يقدم "مبالغ رمزية من جيبه الخاص لعدم امتلاكه لصلاحيات الصرف"، مضيفا "كما خاطبنا الحضرة العلوية لكنها ايضا لا تمتلك صلاحيات الصرف للرياضة"، فضلا عن تجار ومقاولين وعدوا إدارة النادي خيراً لكن لم يحصل النادي على اي مبلغ من اي جهة حتى الان.

ولفت الى ان النادي قرر كحل مؤقت بيع المحال التجارية التابعة له لكن هذا يستغرق 25 يوما على الاقل لعرض العقار في المزاد العلني وتسلم المبالغ.

وبين لفتة ان رئيس النادي رضوان الكندي عمل ما بوسعه لتأمين عقود اللاعبين والجهاز الفني الذي سبق وان سلمهم النادي نصفها، وانه وعد اللاعبين بتسليمهم دفعة جديدة منتصف الشهر الجاري.

ويعاني نادي النجف وباقي الأندية من أزمة مالية خانقة في تأمين النفقات الأساسية ورواتب اللاعبين والكوادر التدريبية والفنية.