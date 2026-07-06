عودة مهند علي للشرطة والكرمة يجدد لـ16 لاعباً

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق نشاطها في سوق الانتقالات الصيفية، عبر إبرام صفقات جديدة وتجديد عقود عدد من اللاعبين، في إطار استعداداتها لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، وسط سباق لتعزيز الصفوف ورفع جاهزية الفرق للمنافسة على اللقب.

في بغداد، عزز نادي الطلبة صفوفه بالتعاقد مع اللاعب كرار نبيل، قادماً من الزوراء.

وأعلن نادي القوة الجوية رسمياً تعاقده مع المدافع الجزائري أشرف بودرامة، قادماً من نادي العدالة السعودي، لتدعيم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.

من جانبه، نجح نادي الشرطة في استعادة خدمات مهاجمه الدولي مهند علي، بعد انتهاء تجربته الاحترافية مع دبا الفجيرة الإماراتي، ليعود إلى صفوف "القيثارة الخضراء" استعداداً للموسم المقبل، رغم تلقيه عدة عروض من أندية محلية.

في ميسان، جدد اللاعب فقار عبد عقده مع نادي نفط ميسان لموسم جديد، فيما أعلن نادي غاز الشمال تعاقده مع المدرب السوري رأفت محمد، قادماً من الفيصلي الأردني، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وفي الغراف، أبرمت الإدارة ثلاث صفقات جديدة، تمثلت بضم محمد خضير قادماً من نفط ميسان، إلى جانب التعاقد مع الكاميروني ديفيد أتسام، والمحترف الزامبي برينس موبا بعقد يمتد لموسم واحد.

وفي ملف التجديدات، أعلن نادي دهوك استمرار اللاعب زيار إبراهيم بعد تمديد عقده، فيما جدد حيدر علي عقده مع نادي الكرخ، مفضلاً البقاء مع الفريق رغم تلقيه عروضاً من ثلاثة أندية في دوري النخبة.

كما أعلن نادي الكرمة تجديد عقود 16 لاعباً، هم: ليث ساجد، وفهد نعمة، وكرار عامر، وأيوب مودن، ومحمد أبو حشيش، ومحمد الباقر كريم، وهلو فائق، وعبد الإله فيصل، وأحمد مكنزي، وإبراهيم سعادة، وعلي مخلد، وعلي محسن، وسجاد جاسم، والمصري أحمد عبد القادر، ومؤمل عبد الرضا، وأموري فيصل، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الفريق الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.