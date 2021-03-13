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عودة الأنشطة الرياضية لـ"فرانسو حريري" بعد إعلان جاهزيته

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-13T08:37:16+0000
عودة الأنشطة الرياضية لـ"فرانسو حريري" بعد إعلان جاهزيته

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي أربيل، يوم السبت، جاهزية ملعب فرانسو حريري لمباريات الدوري الممتاز وللإنشطة العراقية والكوردستانية كافة.

وقال رئيس النادي عبد الله مجيد، لوكالة شفق نيوز، إن "ملعب فرانسو حريري بات جاهزاً بعد تأهيل وترميم بعض أماكنه"، موضحا أن "تغييرات جرت على المنصة الرئيسية VIP للشخصيات المهمة وVVIP لكبار الشخصيات".

وأضاف مجيد، أن "الملعب سيكون جاهزا لاستقبال مباراة فريق نادي أربيل وضيفه نفط الوسط يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم".

وقدم رئيس النادي، شكره لـ"الاتحاد الفرعي لكرة القدم في دهوك ونادي دهوك وإدارة ملعب دهوك، لاستضافة مباريات فريق نادي أربيل خلال الأدوار السابقة".

ويحتل فريق أربيل المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، بعد انتهاء الجولة 23 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

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