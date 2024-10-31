عودة الحمادي وإقبال.. كاساس يصدر لائحة بـ 26 لاعبا لمواجهتي الاردن وعُمان

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهتي الأردن و عمان ضمن جولة التصفيات ( الخامسة ، السادسة ) المؤهلة لمونديال 2023.

و ضمت القائمة 26 لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، حسين علي، ميرخاس دوسكي، احمد يحيى، زيدان اقبال، امير العماري، امجد عطوان، محمد الطائي ، ابراهيم بايش ، يوسف امين ، منتظر ماجد، دانيلو السعد، احمد ياسين ، سعد عبد الأمير، علي الحمادي، مهند علي، ايمن حسين، علي جاسم.

من جهته أوضح مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس ان التحضيرات ستبدأ من خلال تجمع لاعبي الدوري العراقي في الثامن من الشهر المقبل في البصرة و من بعدها يلتحق اللاعبين المحترفين تباعاً حسب التزاماتهم مع أنديتهم وانتهائهم منها وصولاً إلى أيام التوقف الدولي للانخراط إلى جانب زملائهم في البصرة.