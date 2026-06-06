عواصف ودرجات حرارة مرتفعة.. الطقس يهدد مباريات في كأس العالم

شفق نيوز- بغداد

تواجه مباريات عدة، ضمن بطولة كأس العالم 2026 احتمالية التوقف المؤقت أو التأجيل نتيجة تقلبات جوية متوقعة في عدد من المدن المستضيفة، وذلك التوقعات الجوية.

وتشير التوقعات الى امكانية حدوث عواصف رعدية وتساقط للبرد، الى جانب خطر تشكل أعاصير قمعية (تورنادو) في مدن من بينها كانساس سيتي وأتلانتا ودالاس.

كما قد تؤثر درجات الحرارة المرتفعة ونسب الرطوبة العالية على سير المباريات في المدن الساحلية، خصوصًا ميامي وهيوستن.

وفي المكسيك، ينتظر أن تشهد مدينة مونتيري موجات حر شديدة، ما يضيف تحديات مناخية أمام المنتخبات والجماهير.

وحذرت تقارير حديثة من أن الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الرعدية والحرارة المرتفعة، قد تفرض تأجيل أو ايقاف بعض مباريات المونديال حفاظاً على سلامة اللاعبين والمشجعين.