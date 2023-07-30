عن مباراة الترجي.. مدرب الشرطة: أضعنا فوزاً مستحقاً

شفق نيوز/ علق مدرب نادي الشرطة العراقي لكرة القدم، أحمد صلاح، يوم الأحد، على تعادل فريقه في ثاني مواجهاته ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال أمام نظيره الترجي التونسي من دون أهداف، في مباراة جرت على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لقد أضعنا فوزاً مستحقاً لا سيما في الشوط الأول من المباراة، لكننا نجحنا بتطبيق الاستراتيجيّة التي كانت الهدف المرسوم لنا".

واعتبر أن "الخروج بأربع نقاط مع أهم فريقين في إفريقيا، ومع مشكلات بدنية يعاني منها الشرطة، شيء إيجابي"، مشيراً إلى أن "خروج علاء عبد الزهرة وإصابة المواس السابقة أثرا كثيراً على الفريق رغم الثقة الكاملة بالبدلاء".

وتابع صلاح: "لم نبالغ في الدفاع وكنا الأخطر على المرمى رغم استحواذ الترجي في الشوط الثاني"، مردفاً بالقول: "كل همي كان الظهور بمستوى مشرف لا يقل شأناً عن الآخرين، وهذا ما نجحنا في تجسيده خلال المباراتين".