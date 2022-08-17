عن شراء مانشستر يونايتد.. إيلون ماسك: كنت أمزح

شفق نيوز / كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك، يوم الأربعاء، حقيقة تغريدة له على توتير، حول شراء مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح ماسك في تغريدة جديدة، له عندما سأله أحد المستخدمين حول مدى جدية شراء النادي "لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة في تويتر، لن أشتري أي فريق رياضي".

ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة، بحسب ما ذكرت رويترز.

واستهل مانشستر يونايتد الموسم الجديد بشكل كارثي إذ خسر 2-1 أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة 4-صفر أمام برينتفورد.

ومانشستر يونايتد واحداً من أبرز الأندية حول العالم، وأحد أعرق أندية إنجلترا، نال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، بالإضافة إلى كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا 3 مرات.