عنكاوا تحتضن منافسات التجمع ماقبل الأخير للطائرة

شفق نيوز/ تنطلق، يوم غدٍ الاثنين، منافسات التجمع الثالث للمربع الذهبي للكرة الطائرة والتي ستحتضنها قاعة أكاد عنكاوا في محافظة أربيل.

وسيقص شريط افتتاح المباريات صاحب الأرض والجمهور فريق أربيل وجاره البيشمرگة في تمام الساعة التاسعة مساءٍ، تليها مواجهة مهمة تجمع غاز الجنوب والشرطة في الساعة الحادية عشر ليلاً.

وتستكمل المواجهات يوم الثلاثاء إذ يلاعب الشرطة منافسه أربيل في التاسعة مساء ويلاقي غاز الجنوب فريق البيشمرگة في مباراة مهمة للفريقين في الحادية عشر ليلاً.

وسيكون يوم الأربعاء راحة لجميع الفرق على أن تختم المنافسات يوم الخميس المقبل بلقائي غاز الجنوب وأربيل ثم الشرطة والبيشمرگة بذات التوقيت.

ويقف فريق البيشمرگة بصدارة ترتيب الفرق يليه غاز الجنوب ثم الشرطة ثالثاً أربيل في المركز الرابع.