"عندي سكن".. مبادرة تجسد كرم أهل البصرة تجاه الضيوف

شفق نيوز/ مازالت مدينة البصرة مستضيفة بطولة كأس الخليج، تشهد تزايدا كبيرا في إقبال الجماهير الخليجية لحضور مباريات "خليجي 25"، مما جعل الفنادق تمتلئ بالكامل، لكن أهالي المدينة أطلقوا بعض المبادرات العفوية والتي لاقت الترحيب والاستحسان.

وبعد امتلاء جميع فنادق محافظة البصرة بمختلف مستوياتها، وارتفاع أسعار الغرف بشكل مشط في الساعات الأخيرة بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب من قبل جماهير "خليجي 25"، بادرت الجماهير العراقية بإطلاق العديد من المبادرات للمساهمة في حل هذه الأزمة، وتوفير الإقامة اللائقة لضيوف البطولة، حيث انتشرت المبادرات في الشوارع والطرقات وأماكن ارتياد جماهير البطولة، بالإضافة إلى طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حرصا من أهالي المدينة على استقبال ضيوفهم في أفضل الظروف، وتوفير الراحة اللازمة.

وقال أثير العبادي صاحب مبادرة "عندي سكن جماعي" لقناة سكاي نيوز عربية الإماراتية، "هذه المبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال في البصرة وعدد من المتطوعين، وذلك بعد أن تم تأمين عدد كبير من المنازل في مركز مدينة البصرة وأطرافها".

وتوفر المبادرة تأمين السّكن اللائق للضيوف فضلا عن وجبات الطعام طيلة أيام البطولة للقادمين من الخليجيين والعراقيين من المحافظات الأخرى، وفقا للعبادي.

وأضاف العبادي أن عدد الوافدين لغاية اليوم قارب 300 شخص من الأشقاء فضلا عن القادمين من محافظات أخرى، مشيرا إلى استمرار استقطاب أكبر عدد ممكن من الضيوف بهدف تخفيف الضغط الناجم عن الطلب المتزايد على الفنادق، والتي استنفدت حجوزاتها قبل انطلاقة البطولة بعدة أيام.

يذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها بل سبقتها العديد من المبادرات العفوية والنابعة من أهالي البصرة، منها دعوات أطلقها شيوخ عشائر ومضايف من مختلف العشائر العراقية، وأيضا مبادرة أخرى تم إطلاقها بعنوان "في ضيافة بصراوي" يشرف عليها عدد من المتطوعين، وحددوا آلية لعملهم فأطلقوا استمارة إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت للتواصل مع ضيوف "خليجي 25"، وتوفير مقر لإقامتهم خلال أيام البطولة .

المصدر/ سكاي نيوز عربية