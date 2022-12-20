"عندليب الوسط" يتغلب على "الصقور" والزوراء يقفز للمركز الاول في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط الوسط من الفوز على ضيفه القوة الجوية، فيما حلّق "النوارس" إلى المركز الأول، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراتان في السابعة مساءً، حيث التقى فريق القوة الجوية مع مضيفه نفط الوسط على ملعب النجف الدولي، وانتهت لصالح نفط الوسط بنتيجة 2-1.

وسجل نفط الوسط هدفه في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب حسين ابراهيم، وجاء الهدف الثاني لنفط الوسط في الدقيقة 66 عن طريق حسن داخل كشاش.

وقلّص ابراهيم بايش النتيجة لفريق القوة الجوية بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 14 بالمركز الثاني عشر، وتجمد رصيد القوة الجوية عند 22 نقطة بالمركز الرابع.

وعلى ملعب الزوراء ألتقى أصحاب الأرض والجمهور "النوارس" مع فريق كربلاء وانتهت المباراة بفوز الزوراء بنتيجة 1-0، وسجل فريق الزوراء في الدقيقة 44 عن طريق علاء عباس.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 25 قافزاً للمركز الأول، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 12 بالمركز الرابع عشر.