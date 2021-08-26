عمو بابا يفتح فرعاً له في سامسون التركية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة مدرسة عمو بابا الكروية عن فتح فرع من مدرستها في تركيا بإشراف كادر فني اداري عراقي حصراً.

وقال كاظم صدام المدير الفني في مدرسة شيخ المدربين عمو بابا لوكالة شفق نيوز؛ ان وفدا من مدرسة عمو بابا درس كل الجوانب بعد أن أمضى مدة اسبوع في تركيا وتم الاتفاق مع اداريين ومدربين عراقيين هناك بغية الإشراف الفني والإداري لفرع المدرسة في تركيا.

وبين صدام؛ انه تم تحديد مكان الادارة والمدرسة في تركيا وتم اكمال كل الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالافتتاح.

واشار الى انه تم تحديد مدينة سامسون التركية تحتضن مواهب مدرسة عمو بابا الكروية .

واشار الى ان "المدرسة تسمح لكل المواهب من كل الجنسيات أن تمارس هوايتها في المدرسة"، لافتا الى ان "الكادر التدريبي سيكون عراقيا بحت ومن المدربين المتميزين المعروفين على مستوى العراق".

يذكر أن مدرسة عمو بابا الكروية تابعة للاتحاد العراقي لكرة القدم وله فروع في اغلب المحافظات العراقية.