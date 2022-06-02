عمو بابا بلا استذكار.. مدرسته الكروية "مستاءة" وتقترح تخصيص يوم لـ"رموز الرياضة"

شفق نيوز/ ابدت ادارة مدرسة عمو بابا استيائها بسبب الإهمال الذي طال ذكرى رحيله الـ13.

وتوفي المدرب العراقي عمو بابا في 27 أيار عام 2009 عن عمر ناهز الـ74 عاما.

وقال قحطان جليل مدير مدرسة عمو بابا الكروية لوكالة شفق نيوز، "تعودنا أن نلتقي كل عام ونستذكر الرمز الراحل عموبابا رمز الإنسانية والوطنية والرياضية من خلال لقاء جمع من الرياضيين الرواد والمثقفين والاكاديميين والاعلاميين ومحبي الراحل في السابع والعشرين من أيار الماضي".

وأضاف: "لقد استغربنا كادارة ومدربين ووسط رياض اصيل الإهمال الذي طال هذه الرموز ، مبينا لقد امتزجت واعتصرت قلوبنا بالمرارة والألم وسط صمت مطبق ونسيان مفجع لتاريخ وانجازات المبدعين الراحلين من قبل كل الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالأمر".

ومضى قائلاً، ان "إهمال وتسويف إقامة مثل هذه الملتقيات السنوية إنما هو ينبع من عدم الوفاء والإخلاص لمثل هذه القامات الوطنية التي ستبقى خالدة في ذاكرة الإبداع والتألق والتراث الرياضي لتضحياته وانجازاته لهذا البلد العريق حضارتا وشعبا.

وتابع، أن رحيل شيخ المدربين عموبابا والرياضيين المبدعين شكل خسارة كبيرة للوطن".

وتابع: "اننا نشعر بالحزن والاسى وخيبة الأمل لتقصير الحكومة والجهات المعنية والمنظمات المدنية لما آلت إليه الأمور من عدم الوفاء والإنصاف والإهمال لهذه القامات الشامخة وعدم استذكار تاريخه واستلهام العبر والدروس الذي كان نقطة انطلاق للنهوض بالرياضة العراقية".

ودعا جليل لتأسيس رابطة او جمعية او نقابة تعنى بالرياضيين الرواد والراحلين بعد أن تشكل الاتحادات مركز معلومات ارشيفية للتعريف بأبطالها وخبرائها الفنيين، وان يخصص يوم خلال السنة يسمى يوم (رمز الإبداع الرياضي).