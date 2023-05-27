عمومية "الووشو كونغ فو" تجدد الثقة بحسين عودة رئيساً

شفق نيوز / جددت الهيئة العامة للاتحاد العراقي للعبة "الووشو كونغ فو"، اليوم السبت، الثقة بالرئيس السابق حسين عودة لدورة جديدة أمدها أربعة أعوام.

وأقيم المؤتمر الانتخابي للاتحاد في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية في العاصمة بغداد بحضور 27 عضواً من أصل 31.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز حسين عودة برئاسة الاتحاد وحيدر جاسم بمنصب النائب فيما فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من حسين خضير وإبراهيم محمود وحسين سالم وشهاب أحمد ونسرين هادي.