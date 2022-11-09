عمومية الشطرنج تجدد ثقتها بظافر عبد الأمير رئيساً

شفق نيوز/ جدد الاتحاد العراقي للشطرنج، يوم الاربعاء، الثقة برئيسه ظافر عبد الامير لدورة ثانية خلال انتخابات أجرتها الهيئة العامة للاتحاد.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مكتبه التنفيذي أجرى انتخابات اليوم في فندق المنصور ميليا وسط العاصمة بغداد، بإشراف أولمبي و وزاري.

وجددت الهيئة العامة ثقتها برئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير لدورة انتخابية جديدة حيث حصل على 62 صوتاً من أصل 64 عضواً.

كما فاز فرحان نصير جاسم بمنصب النائب الأول، فيما فاز بمنصب النائب الثاني عبد الهادي مفتول مهيري.

وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من أسعد إسماعيل، وباسم جبارة، وبشتوان أحمد، وحسين كاظم، ويوسف ياسين، وعن العنصر النسوي سندس محسن حسين.

وحضر المؤتمر الانتخابي مدير القسم القانوني في اللجنة الأولمبية علي البدري ومعاونه ليث خضر وممثل وزارة الشباب والرياضة أحمد حسن.