عمومية الريشة الطائرة تنتخب هفال رئيسا

شفق نيوز/ أُقيم، صباح اليوم السبت، بمقر اللجنة الاولمبية في العاصمة بغداد، المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العراقي للريشة الطائرة بإشراف أولمبي و وزاري.

وانتخبت الهيئة العامة هفال عبد العزيز رئيسا لدورة إنتخابية جديدة امدها أربعة اعوام بعد ان حصل على 16 صوتا من اصل 18 صوتا يمثلون الهيئة العامة للاتحاد ، كما فاز بمنصب النائب الأول الدكتور ماجد عزيز .

وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من صلاح رفيق محمد وفان شوقي ومحمد دلشاد وحيدر عبد الواحد واحمد علي السعيد وعن العنصر النسوي الدكتورة ندى نبهان اسماعيل.