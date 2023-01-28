عمومية الريشة الطائرة تنتخب هفال رئيسا

2023-01-28T10:11:30.000000Z

شفق نيوز/ أُقيم، صباح اليوم السبت، بمقر اللجنة الاولمبية في العاصمة بغداد، المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العراقي للريشة الطائرة بإشراف أولمبي و وزاري.

وانتخبت الهيئة العامة هفال عبد العزيز رئيسا لدورة إنتخابية جديدة امدها أربعة اعوام بعد ان حصل على 16 صوتا من اصل 18 صوتا يمثلون الهيئة العامة للاتحاد ، كما فاز بمنصب النائب الأول الدكتور ماجد عزيز .

وفاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من صلاح رفيق محمد وفان شوقي ومحمد دلشاد وحيدر عبد الواحد واحمد علي السعيد وعن العنصر النسوي الدكتورة ندى نبهان اسماعيل.

أخبار ذات صلة

Shafaq Live
Shafaq Live
English كوردى عربي
English كوردى عربي
Radio