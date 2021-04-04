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عمومية اتحاد الكرة تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021 وقانون الانتخابات

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-04T13:25:30+0000
عمومية اتحاد الكرة تصوّت على النظام الأساسي لعام 2021 وقانون الانتخابات

شفق نيوز / صوت الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، على النظام الأساسي لعام 2021 وقانون الانتخابات بجميع مواده.

وكان الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم، قد عقد بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، وعضوي التطبيعية أسعد لازم، ورافد عبد الأمير، والأمين العام محمد فرحان، وأعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 51 عضوا من أصل 55.

وألقى رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، كلمةً رحبَ فيها بحضور وفد ممثلي الاتحاد الآسيوي، واستعرض بنيان، في كلمته، عمل التطبيعية للفترة الماضية، وأبرز الانجازات التي تحققت.

وتمنى بنيان، للحضور الموفقية والنجاح في المؤتمر بما يخدم مصلحة الكرة العراقية والعمل المستقبلي لاتحاد الكرة.

وتمَ التصويت بالإجماع على النظام الأساسي لعام (2020-2021)، وعلى القانون الانتخابي بجميع مواده، وجرت أحداث المؤتمر بانسيابية عالية، وسادت الأجواء المصلحة العامة بغية الوصول إلى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد المقبل المقرر إقامتها في شهر حزيران من العام الحالي، تسبقها انتخابات الاتحادات الفرعية.

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