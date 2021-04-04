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عمومية اتحاد الكرة تصادق على تعديلات النظام: الاعتراف باتحاد حلبجة والسماح بتعدد المناصب

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-04T09:34:45+0000
عمومية اتحاد الكرة تصادق على تعديلات النظام: الاعتراف باتحاد حلبجة والسماح بتعدد المناصب

شفق نيوز/ صادقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الأحد، على تعديل في النظام الأساسي للاتحاد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان أهم التعديلات التي وردت في النظام الأساسي هي "الغاء جميع الفقرات التي تمنع تعدد المناصب"، أي أن تعدد المناصب أصبح جائزاً وليس ممنوعاً بالنظام الجديد.

وأضاف ان التعديل الآخر هو أن "لا تشرف التطبيعية على الانتخابات بل لجنة مكونة من 2 من الفيفا والآسيوي و 2 من التطبيعية.

وأشار إلى "إلغاء تقليص عدد المكتب التنفيذي من 13 إلى 9 أعضاء.

كما تم تأكيد عضوية اتحاد حلبجة بالهيأة العامة، فضلا عن إلغاء تمثيل الشاطئية والصالات بالهيأة العامة.

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